Turizmciler İstanbul hedeflerini açıkladı. Hedef rakam ne oldu?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul’un ziyaretçi sayısındaki artışa dikkati çekerek, kentin 2023 yılını 17 milyonun üzerinde ziyaretçiyle kapatmasını beklediklerini söyledi. Metropolün turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu anlatan Bağlıkaya, kent için yeni hedefin ziyaretçi sayısında 20 milyon bandına ulaşmak olduğunu bildirdi. Bağlıkaya, İstanbul'un 200'den fazla ülkeden ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Komşu ülkeler başta olmak üzere birçok ülke için merkez konumunda yer alan İstanbul'a 2023 yılında en çok ziyaretçi gönderen pazarlar, Rusya, Almanya, İran, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, İtalya ve Irak oldu. Özbekistan, Kazakistan, Hollanda, Kuveyt ve Azerbaycan da diğer önemli pazarlar arasında yer aldı” şeklinde konuştu.

KENTE YAPILAN HER YATIRIM ZİYARETÇİ GETİRİYOR

Bağlıkaya, “Geçen yıl İstanbul'a gelen ziyaretçilerin yüzde 97,5'i hava yolunu kullandı. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı kente turizm anlamında büyük katkı sağladı. 300’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, 11 ayda 70 milyonu aştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti de İstanbul turizmine yeni bir ivme kazandıracak. Ulaşım alanındaki bu gelişmelerin yanında kent 3 bine yakın tesis ve 250 bine yaklaşan yatak kapasitesine sahip. İstanbul’da konaklama tesislerinin yanı sıra turizm amaçlı kiralanan evler de turistler tarafından tercih ediliyor. İstanbul turizmine yapılan her yatırım, ziyaretçi grafiğinin yükselmesinde büyük etken oluyor” dedi.

KRUVAZİYER TURİZM YÜKSELİŞTE

Bağlıkaya, İstanbul'un kruvaziyer turizmi açısından da çok önemli bir durak olduğunu, 2023 yılının 11 aylık döneminde İstanbul'a 219 kruvaziyer gemisiyle 392 binden fazla yolcu geldiğini de açıkladı. Bağlıkaya, "Kruvaziyer turizminde yaşanan yükselişte Galataport'un payı büyük oldu. 11 aylık dönemde ülkemizdeki 19 limana toplamda 1167 gemiyle 1,5 milyonun üzerinde yolcu geldi. Bu yolcuların yaklaşık yüzde 26'sı kenti ziyaret etti. Dolayısıyla İstanbul'un kruvaziyer turizminde de yüksek potansiyeli bulunuyor” dedi. Hayata geçirdikleri tramvay projesiyle kruvaziyer limanına gelen turistleri trafiğe yakalanmadan tarihi yarımadaya taşıdıklarına dikkati çeken Bağlıkaya, böylelikle hem turistlere zaman kazandırdıklarını hem de tarihi yarımadadaki lastik tekerlekli araç trafiğini azaltarak kültür mirasının korunmasına destek sağladıklarını ifade etti.

SAĞLIKTA DA MERKEZ OLACAK

Türkiye’nin sağlık turizminde büyük mesafe katetmesinde İstanbul’un kilit öneme sahip olduğunu dile getiren Bağlıkaya, şunları kaydetti: “Sağlık turizmi alanında Sağlık Bakanlığından belge alan hastane sayısı 188'e, tıp merkezi sayısı 79'a, muayenehane sayısı 1080'e, klinik ve poliklinik sayısı ise 435'e yükseldi. Kentte hizmet alınan nokta sayısı 1782’ye ulaştı. Sağlık turizmi alanında İstanbul'da hizmet veren seyahat acentesi sayımız ise 590'a çıktı. Bu verilere göre İstanbul, sağlık turizminin merkezi konumunda yer alıyor ve her yıl binlerce sağlık turistine ev sahipliği yapıyor.”

KÜLTÜR VE EĞİTİMDE ÖNEMLİ NOKTADA

İstanbul’un ülkemizin en önemli kültür, sanat, alışveriş ve gastronomi kenti olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, kentte her yıl çok sayıda konser, sergi, sanatsal etkinlik, fuar ve festival düzenlendiğini anlattı. Bağlıkaya, İstanbul'un eğitim turizmi bakımından da dünyada çok önemli bir noktada bulunduğunu belirterek sadece İstanbul'da öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 97 bin 821 olduğunu ifade etti. Bağlıkaya iş, kongre ve kısa şehir turlarının da yükselişe geçtiğine dikkati çekti.