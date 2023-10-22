Turizmin kalbinde 10 gündür su yok. Kuruyan barajlar kapatıldı

Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesini besleyen Mumcular ve Geyik barajları kuruyunca kapatıldı.

Yaşanan su krizi nedeniyle yarımada genelinde zaman zaman su kesintileri yaşanmaya başladı. Çırkan Mahallesi’nde bazı evlerde 10 güne varan su kesintileri oldu.

Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, kendisine ait tankerle su kesintilerinin yaşandığı evlere su götürmeye başladı.

Vatandaşlar, tankerden doldurdukları damacana, pet şişe, bidonlarla evlerindeki depolara su taşıdı.

Yaşanan su krizi nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce su sorununa çözüm bulunmasını beklediklerini söyledi.

10 gündür su akmayan evler olduğunu söyleyen muhtar Coşkun Ünlü, "Bodrum genelinde su problemi var. Biz, 2 yıldan beri sessimizi duyuramıyoruz. Bu barajların kuruyacağı belliydi. Belediye ekipleri, 'Ara ara su veriyoruz diyor' ama tazyik olmuyor. Bu nedenle evlerdeki depolar doldurulamıyor. Vatandaş 3-5 saatlik suyla hangi ihtiyacını karşılayacak" dedi.