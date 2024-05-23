Türk alüminyum devinin 2 fabrikası açık artırmada satılacak. İflas etmişti

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Türk alüminyum devinin 2 fabrikası açık artırmada satılacak. İflas etmişti

20 ülkede faaliyet gösteren Aygün Alüminyum geçen yılın haziran ayında iflas etti. 40 yıldan fazla bir süredir alüminyum giydirme cephe işlerinde birçok projeye imza atan şirketin Tekirdağ Çorlu’daki iki fabrikası 5 gün sonra açık artırmayla satılacak.

Dünyaca ünlü Aygün Alüminyum şirketi Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14 Haziran 2023 tarihli kararıyla iflas etti.

Kartal’da yedi mesken, Esenler’de dört büro ve Tekirdağ Ergene’de iki fabrika için bilirkişiler toplam değerin 468 milyon 779 bin lira olduğunu tespit etti.

1979 yılında İstanbul, Levent’te kurulan Aygün Alüminyum, 20 ülkede faaliyet gösterdi. Şirketin faaliyet alanları arasında alüminyumun girdiği her alan gösteriliyor.

Çorlu, Tekirdağ'da 32.000 metrekarelik fabrikası değeri 262 milyon 549 bin lira olarak belirledi. 13.500 metrekarelik diğer fabrikasının değeri de 114 milyon lira tespit edildi.

Tekirdağ Ergene’deki 2 fabrikanın açık artırma satışları 28 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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