Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı

Londra’daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması’nda Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Güneş kategorisinde üçüncü oldu.
Ergün, Güneş’te meydana gelen büyük bir patlamayı özel ekipmanlar ve filtreler kullanarak fotoğrafladı.
Bu yıl 15’ncisi düzenlenen yarışmaya, 64 ülkeden 4 binden fazla fotoğraf başvurdu. Güneş kategorisi, diğer kategorilere göre daha zorlu bir kategori olarak kabul ediliyor.
Güneş’teki patlama eşsiz bir kare oldu
Mehmet Ergün, Güneş kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülen fotoğrafını, 500 milimetrelik bir lensle çekti.
Fotoğraf için özel ekipmanlar ve filtreler kullanan Ergün, Güneş’te meydana gelen büyük bir patlamayı eşsiz bir kare olarak görüntüledi.
Ergün, bu başarısının kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.