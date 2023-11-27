Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı

Londra’daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması’nda Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Güneş kategorisinde üçüncü oldu.

KAYNAK: İHA
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Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı 1

Londra’daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması’nda Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Güneş kategorisinde üçüncü oldu.

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Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı 2

Ergün, Güneş’te meydana gelen büyük bir patlamayı özel ekipmanlar ve filtreler kullanarak fotoğrafladı.

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Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı 3

64 ülkeden 4 binden fazla fotoğraf yarıştı

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması, dünyanın en prestijli astronomi fotoğrafçılığı yarışması olarak biliniyor.

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Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı 4

Bu yıl 15’ncisi düzenlenen yarışmaya, 64 ülkeden 4 binden fazla fotoğraf başvurdu. Güneş kategorisi, diğer kategorilere göre daha zorlu bir kategori olarak kabul ediliyor.

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Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı 5

Güneş’teki patlama eşsiz bir kare oldu

Mehmet Ergün, Güneş kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülen fotoğrafını, 500 milimetrelik bir lensle çekti.

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Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı 6

Fotoğraf için özel ekipmanlar ve filtreler kullanan Ergün, Güneş’te meydana gelen büyük bir patlamayı eşsiz bir kare olarak görüntüledi.

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Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı 7

Ergün, bu başarısının kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

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Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı 8
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Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı 9
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Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün 'Güneş' fotoğrafı ile ödül kazandı 10
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