Türk Bayrağı 1 senedir bu halde. Kimse bu rezaleti görmüyor mu?

Ordu’nun Kumru ilçesinin girişindeki Türk Bayrağını görenler büyük tepki gösteriyor. Yaklaşık 1 senedir yırtık halde olan Türk Bayrağı’nın değiştirilmemesi tepkilere neden oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk Bayrağı 1 senedir bu halde. Kimse bu rezaleti görmüyor mu?

YENİÇAĞ / Özel Haber / Fatih SAVUK

Ordu, Kumru'da ilçeye girenleri yüksek bir tepede karşılayan Türk Bayrağı’na reva görülen muamele herkesin büyük tepkisine neden oldu.

Yaklaşık 1 senedir yırtık halde olduğu belirtilen ancak bir türlü yenisiyle değiştirilmeyen Türk Bayrağı’na yapılan bu saygısızca muamele yoldan geçenlerin tepkisini çekti.

Yetkililerin, özellikle de ilçenin yöneticilerinin bu durum karşısında tepkisiz kalması ve Türk bayrağını yenisiyle değiştirmemesi, ‘Bu rezaleti kimse görmüyor mu?’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

Bölge halkı, uğruna Türk milletinin kanını ve canını verdiği, kırmızısını şehitlerin kanından alan Türk Bayrağı’na karşı yapılan bu rezaletin bir an önce sona erdirilmesini ve yenisiyle değiştirilmesini talep ettiklerini belirtti.

TRT YERLEŞKESİNDE YIRTILAN TÜRK BAYRAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Benzer bir durum geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde TRT'nin bahçesinde de meydana gelmişti. TRT’nin Ulus'ta bulunan binasının önündeki dev Türk bayrağı rüzgar nedeniyle yırtılmış, bayrağın yırtık halde bırakılması vatandaşlar tarafından tepki görmüştü.

Durumun TRT yönetimi tarafından fark edilmesi üzerine ise yırtılan bayrak yenisiyle değiştirildi.

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