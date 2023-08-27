Türk bayrağındaki CHP'li başkana işlem başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde Belediye Başkanı Alim Karaca'nın adının yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

Türk bayrağındaki CHP'li başkana işlem başlatıldı

Fethiye'de Belediye Başkanı Alim Karaca'nın adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayrakları konusunda başkana işlem başlatıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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