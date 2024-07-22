Türk Bayrağını taşıyacak isim belli oldu

Paris öncesinde kulübü Fenerbahçe'nin hesabına açıklamalarda bulunan Busenaz Sürmeneli, umutlu konuştu. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kala heyecanını paylaşan altın eldiven, "Mutluyuz ve takım olarak da iyi gidiyoruz. Tokyo'yu güzel bitirmiştik, Paris'te de inşallah güzel şeylere imza atıp geri dönmek istiyoruz. Çok çalışıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıp en güzel şekilde ülkemize döneceğiz inşallah" dedi.

Olimpiyatlarda Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz ile birlikte resmi törende taşıyacak olmasından gururla bahseden Sürmeneli, "Haberi duyduğumda antrenmana gidiyordum. Açıkçası ayrı bir motive oldum. 2016 yılında olimpiyatların açılışında bayrağımızı taşıyanları televizyondan izlerken, şimdi bayrağımızı 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ben taşıyor olacağım. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Türkiye'nin katıldığı ilk olimpiyatlardan bugüne, oyunların açılış seremonisinde Ay yıldızlı bayrağın ilk kez bir boksör tarafından taşınacak olmasını ise şu şekilde değerlendirdi:

İlklere imza atıyoruz. İnşallah bu takım da ilklere imza atacak. Neden takımımız 2, 3, 4 tane altın madalya almasın ki? Tabii ki de alabilir. Kulübümüzün de destekleriyle güzel sonuçlar olacağını düşünüyorum. Tarihi bir olimpiyat olacağına inanıyorum. Çünkü çok başarılı sporcular var. Takım olarak da iyiyiz, bireysel ve takım sporlarında da iyiyiz. Ben tarihi madalyaların geleceğini düşünüyorum. Nasıl ki Tokyo'da en çok madalyayı aldıysak, şimdi de buna yenisini ekleyeceğimizi söyleyebilirim.

Busenaz Sürmeneli, kulübü Fenerbahçe'den 27 sporcunun Paris'e katılacak olmasıyla ilgili olarak, "Evet, 27 sporcu Türkiye'deki bir kulüp için rekor bir katılım, müthiş bir şey! Burada da yapılan yatırımların, verilen emeğin karşılığı alınıyor. Nasıl ki bir ağacı sularsınız ve meyve alırsınız, bunun gibi diyebiliriz. Arka planda Fenerbahçe'nin çok büyük desteği var. Bunu kimse bilmiyor. Biz söyleyince kulübümüzü övüyor oluyoruz ama gerçekten de övmemiz lazım. Bayramlarda, sakatlık dönemlerimizde… yani her zaman bizi arayıp soran Başkanımız, yöneticilerimiz var. Başkanımız bile bizi gün içinde arayıp, 'Nasıl gidiyor?' diye sorabiliyor. Bu bir ekip işi, biz şu an buradayız ama arkamızda çok kişi var. O nedenle onlara bir kez daha çok teşekkür ederim. İnşallah 27 sporcunun 27'si de madalyayla döner" diyerek sözlerini noktaladı.