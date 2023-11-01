Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafıyla yürüyüş yapan küçük öğrenciler

Cumhuriyetimizin 100. yılı köy okullarının yolunda, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafıyla yürüyüş yaparak kutlayan küçük öğrencilerin videosu sosyal medyada beğeni topladı.
01 Kasım 2023 Çarşamba
Cumhuriyetimizin 100. yılı köy okullarının yolunda, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafıyla yürüyüş yaparak kutlayan küçük öğrencilerin videosu sosyal medyada beğeni topladı.
Cumhuriyetimizin 100. yılı köy okullarının yolunda, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafıyla yürüyüş yaparak kutlayan küçük öğrencilerin videosu sosyal medyada beğeni topladı.