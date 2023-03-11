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Tip 2 diyabet ve MS hastalığına umut olacak araştırma. İngiltere Türk bilim insanı Mine'yi konuşuyor

İngiltere'deki Dünyaca ünlü Cambridge Üniversitesi’nde Türk doktora öğrencisi Mine Köprülü’nün baş yazarı olduğu yeni araştırmada, tip 2 diyabet ve Multipl Skleroz (MS) gibi yaygın hastalıklara sebep olabilecek yüzlerce protein belirlendi. Bu araştırma, diyabet, MS gibi hastalıklarda yeni tedaviler bulunmasına umut olacağı belirtiliyor…

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 18:56
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Türk bilim insanından Tip 2 diyabet ve MS hastalığına umut olacak araştırma

Tip 2 diyabet ve MS hastalığına umut olacak araştırma. İngiltere Türk bilim insanı Mine'yi konuşuyor
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İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, MS ve diyabet gibi hastalıklara yol açabilecek yüzlerce proteini belirledi.

Türk Doktora Öğrencisi Mine Köprülü'nün başyazarı olduğu araştırma, bu tip hastalıklara yeni tedaviler geliştirilmesini sağlayabilir.

KRONİK HASTALIKLARIN ORTAYA ÇIKMASINDA YÜZLERCE PROTEİN ETKİLİ

NTV’nin haberine göre, "Kronik metabolik hastalıkların ortaya çıkmasında etkili yüzlerce protein belirledik." Bu açıklama İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacısı Mine Köprülü'ye ait.

Doktora öğrencisi Köprülü'nün baş yazarı olduğu araştırmada, insan genomundaki 900 bölge ile vücuttaki yaklaşık 3 bin protein ilişkilendirildi.

Bu bilgileri yüzlerce genetik hastalığın işaretçileri ile karşılaştıran araştırmacılar gen, protein ve hastalık üçgeninde 500'den fazla bağlantı bulduklarını açıkladı.

Örneğin, kandaki GRP hormon seviyesi yüksek kişilerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin azaldığı ortaya çıktı.

Bu hormonun obeziteye engel olduğu ifade ediliyor.

Araştırmada Multiple Skleroz yani MS hastalığında rol oynayan DKKL 1 adlı bir protein de belirlendi.

Birçok metabolizma hastalığında, altta yatan sebebin, vücuttaki bazı proteinlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bu proteinlerin tespit edilmesiyle, hastalıkların daha iyi anlaşılmasının yanı sıra, tedavi geliştirilmesi konusunda da ilerleme sağlanabilecek.

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