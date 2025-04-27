Türk bilim insanlarından çığır açan başarı! Sesten kanseri teşhis ettiler

Artık yapay zeka da tıp alanında da daha çok kullanılmaya başlandı. Dr. Yusuf Kahya, birçok parametre kullanılarak insan kulağının duyamadığı ve ayırt edemediği ses özellikleri ile yapay zekânın akciğer kanserinde erken teşhis yapabildiğini açıkladı.

EN BÜYÜK SORUN GEÇ TEŞHİS

Akciğer kanserinin geç teşhis edildiğini söyleyen Dr. Yusuf Kahya, erken teşhis için pek çok yöntem geliştiriliyor. Yapay zekâ da tıp alanında sıkça kullanılıyor ve en çok kullanılan alan da radyoloji. Kahya Ankara Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden araştırmacılarla yaptıkları çalışmada günlük hayattaki konuşma sesi analizinden akciğer kanserini erken tanımaya yönelik bir yapay zekâ programı geliştirdiklerini ifade etti.

DOĞRULUK PAYI YÜZDE 90

Birden fazla parametreye baktıklarını söyleyen Dr. Yusuf Kahya, çalışmada yüzde 90 civarında bir doğruluk oranı elde ettiklerini söyledi. Bu çalışmada 50 sağlıklı birey ile 50 akciğer kanseri hastasını karşılaştırdığımız; küçük bir çalışma oldu. Benzer çalışmalarımız radyolojide de var aslında. Ama konuşma analizi ile ilk yapılan çalışma bu.

Eğer belirli bir başarı oranına gelinirse günün birinde tanı yöntemi olarak uzun vadede kullanılabilir. Konuşma sesi insanların sağlık durumu ile ilgili bir bilgi verebilir. Nasıl ki nezle, grip olduğunuzda sesiniz etkileniyorsa akciğer kanserli hastalarda da insan kulağının duyamayacağı ölçüdeki ses özellikleri etkilenebilir. Bu ses özellikleri çok farklı parametreler ile değerlendiriliyor.”