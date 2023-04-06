Yapay zeka Türk büyüğünü işte böyle canlandırdı

Yapay zeka artık hayatımızın her alanına girmiş durumda. Özellikle son dönemde video ve fotoğraf konusunda karşımıza sıkça çıkıyor. Eski bir videoyu ya da fotoğrafı bugüne göre yorumlayan yapay zeka bu kez de Türk büyüğü Kül Tigin’i canlandırdı.

684-731 yılları arasında yaşayan Kül Tigin’in canlandırıldığı video sosyal medyada paylaşıldı. Özellikle Türk kültürü ve tarihi ile ilgilenen kişiler tarafından heyecanla paylaşıldı.

KÜL TİGİN KİMDİR?

Kül Tigin Göktürklerin Kutlug devri kumandanlarındandır. 684 yılında doğdu, Bilge Kağan’ın kardeşi. Babası, Göktürklerde milli şuuru uyandırarak, İkinci Hakanlık devrinin kurucusu İlteriş Kutlug Kağan, annesi İl-Bilge Hatun idi. Babası Kutlug Kağan 692 senesinde vefat ettiğinde, yedi yaşındaydı. Ağabeyi Bilge ile amcası Kapagan Kağan’ın yanında büyüyüp, yetişti. Atabegi, büyük edip ve prens Yollug Tegin idi. Onun terbiyesinde yetişip, Türk töresini, devlet idaresini ve lüzumlu adap ve erkanı öğrendi. Küçük yaşından itibaren Bilge ile beraber amcası Kapagan Kağan’ın yanında akınlara, seferlere katılmaya başladı.

Babası İlteriş öldüğünde ağabeyi Bilge 8, Kül Tegin ise 7 yaşındaydı. Ağabeyiyle birlikte amcası Kapağan Kağan tarafından büyütüldü. Bilge Kağan 32 yaşında ülke yönetimini ele aldığında, Kül Kegin de 31 yaşında onun yardımcısı oldu ve ordunun başına geçti. Ağabeyi ile birlikte ülkelerindeki isyanları bastıran Kül Tegin’e ilişkin en sağlıklı bilgiler Orhun Abideleri’nde yer alır.

16 YAŞINDA SAVAŞA KATILDI

Kül Tegin, 16 yaşında iken amcası Kapağan Kağan ile birlikte 50 bin kişilik Çin ordusuyla yapılan savaşa katıldı ve kahramanlığı ile dikkat çekti. Kül Tegin, 21 yaşında iken Çinli general Caca ile yapılan savaşta da yer almış ve üç atını kaybetmişti. Çinli askerlerin attığı 100’den fazla oktan kurtulmayı başararak, bu savaşın kazanılmasında büyük payı olduğu abidelerde yazılıdır.

ÇİNLİLER 'YENİLMEZ SAVAŞÇI' DEDİLER

Kül Tegin, 26 yaşında iken Göktürk Devleti’ne başkaldıran Kırgızlara karşı düzenlenen sefere de katıldı. Sanga Dağı’nın eteklerinde 710 yılında yapılan savaşta, Kül Tegin’in savaşçılığı Çinlilerin de dikkatini çekti ve Çin kaynaklarında onu ‘Yenilmez Savaşçı’ olarak gösterdiler.



Kül Tegin 27 Şubat 731’de 47 yaşında iken öldü. 1 Kasım 731’de kendisine büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Çin, Tıtan, Tatabı, Tibet, İran, Soğd, Buhara, Türgiş, Kırgız ve diğer devlet boyları da katıldı.

Kül Tigin anıtı

Kül Tigin büstü