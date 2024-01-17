Türk damadı nikah masasından alıp sınır dışı ettiler

Bir çiftin en mutlu günü olması gereken nikah günü bir anda en mutsuz güne döndü.

Viyana'da yaşayan Hamza ile Alman nişanlısı Gundula, evlenmek için gittikleri nikah salonunda sürpriz davetlileri görünce şoke oldular.

Hamza, henüz Gundula ile nikahını tamamlayamadan bir anda salona giren Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden yetkililer tarafından gözaltına alındı. Hamza'nın Viyana’da kaçak bir şekilde kaldığını söyleyen yetkililer Hamza’yı nikah masasından kaldırdı.

Hamza'nın avukatı Gregor Klammer, "Hamza salı akşamı saat 19.10'da Türkiye'ye gönderilecek. Oradan da askerlik şubesine gönderilmesi bekleniyor" dedi. Klammer, Avusturya'nın bu adımının yasa dışı olduğunu savundu.

Alman Bild gazetesine konuşan gelin Gundula gözyaşlarına boğulduğunu ve çok üzgün olduğunu ifade etti. Gundula, "Nikah sırasında nikah memuru bir anda masadan kalktı ve bir şey alacağını söyledi. O sırada Ed Sheeran'ın Perfect isimli şarkısı çalıyordu. Ve bir anda Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkili içeriye girdi" ifadelerini kullandı.

NİKAH MASASINDA GÖZALTINA ALINDI

Gundula içeriye giren yetkililerden birinin, "Saat şu an 08.52 ve siz gözaltına alındınız. Bizimle gelin" dediğini söylerken gözyaşlarına boğulduğunu ve Hamza'nın da çok şaşırdığını olduğunu anlattı. Gundula yetkililere itiraz ettiğini söylerken, "Bugün evlenmemiz gerekiyor" dediğini ama bunun karşılığında "ama bugün değil" cevabını aldığını belirtti.

Gundula'nın olaydan sonra fenalaştığı belirtilirken genç kadının Avusturya'da 17 yıldır yaşadığı belirtildi. Gundula, "Onu yakalamak için işte ya da evde binlerce fırsatları vardı ama bizi bu travmatik deneyimle ayırdılar" ifadelerini kullandı.

Bild gazetesi, çiftin Viyana'daki bir restoranda çalışırken tanıştıklarını söyledi. Psikoloji okuyan Gundula'nın garson olarak çalıştığı ve Hamza'nın da aşçı olduğu belirtildi.