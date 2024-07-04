Türk deniz firmalarına ABD'den yaptırım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk deniz firmalarına ABD'den yaptırım

Denizcilik uzmanı gazeteci Recep Canpolat, MMK Metalürji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin ve diğer bazı Türk şirketlerin ABD tarafından yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları giderek artıyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupa bankalarının Rusya'da "çok fazla riskle" karşı karşıya kaldığını belirterek Türkiye'yi hedef almıştı.

Gazeteci Recep Canpolat sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Türk deniz firmasına ABD’de tarafından yaptırım geldiğini duyurdu.

MMK Metalürji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisince yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Devamında ise Canpolat, Tuzla merkezli Denkar Gemi İnşa Tersanesi’nde içinde bulunduğu yüzlerce Türk şirketi ve şirket sahiplerinin ABD tarafından Rusya ile yapılan ticaret nedeniyle yaptırıma alındığını açıkladı.

Canpolat X hesabından şu açıklamayı yaptı:

-SON DAKİKA- Türkiye’nin en büyük 59’ncu şirketi, MMK Metalürji Sanayi Ticaret Ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi, (MMK Limanı) ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından, YAPTIRIM listesine alındı.

Canpolat’ın diğer paylaşımı şöyle:

-SON DAKİKA- Tuzla merkezli Denkar Gemi İnşa Tersanesi’nde içinde bulunduğu yüzlerce Türk şirketi ve şirket sahipleri, ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Rusya Federasyonu ile yaptığı ticaret nedeniyle YAPTIRIM listesine alındı.

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ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün bir araya gelmişti.

Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkiler ile Sinop Nükleer Enerji Santrali projesine dair bilgi vermişti.

Erdoğan, Rus liderle ciddi adımlar atılabileceğini belirtirken, ticaret hacmi için 100 milyar dolar hedefini yinelemişti.

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