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ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatına başlandı

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmeye başlandı. ZAHA'yı Amfibi Piyade Tugayı'na bağlı personel kullanacak

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 14:45
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Türk Deniz Kuvvetleri'ne ZAHA'nın teslimatı

ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatına başlandı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, teslimata yönelik duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştı. Demir, paylaşımında, "Deniz piyadelerimize sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatlarına başladık. Mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden biriyiz. ZAHA Donanmamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayi firmalarından FNSS; 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 aracı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edecek. Benzerlerine göre daha yüksek balistik ve mayın korumasına sahip olduğu bildirilen ZAHA, bugünün en gelişmiş görev donanımlarıyla donatıldı. ZAHA projesinde, araç içi ve diğer araçlarla haberleşme, LHD sınıfı TCG Anadolu gemisi ile iletişim sistemleri gibi alt sistem tedarikleri için yerli ve milli imkanlar kullanıldı. Projede pek çok alt sistemin yerlileştirilmesi yapıldı.

SİLAHLI KUVVETLERİN EN HIZLI AMFİBİ ARACI OLACAK

Proje kapsamında yine FNSS tarafından ZAHA'ya özel olarak tasarlanan ve üretilen Çaka Uzaktan Komutalı Kule (UKK), yerli ve milli silah sistemlerinin arasında yerini alıyor. Adını Türk denizcisi Çaka Bey'den alan 'Çaka Uzaktan Komutalı Kule' deniz piyadelerinin kullanacağı ZAHA'nın vurucu gücü olacak. Silahlı kuvvetlerin sahip olacağı en hızlı amfibi araç olan ZAHA, kara ve deniz gereksinimleri dengelenerek, görev tanımı gereği hem bir askeri kara aracının, hem de bir askeri deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındıracak. ZAHA, silahlı kuvvetlerin envanterindeki, hem deniz hem de kara için tasarlanmış ilk ve tek personel taşıyıcı araç olacak. ZAHA, aynı zamanda alabora olma durumunda kendini düzeltme ve zorlu deniz şartlarında operasyon kabiliyetlerine sahip ilk ve tek yerli amfibi aracı olarak ön plana çıkıyor.

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