Vietnam'da Türk denizci sokak ortasında boğazı kesilerek öldürüldü

Vietnam'da yük gemisinde makine dairesi personeli olarak çalışan 52 yaşındaki Sinan Ergül, AVM’nin önünde iki arkadaşı ile taksi beklerken, Vietnamlı bir kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

2 ay önce yük gemisinde çalışmak için Vietnam’a giden Sinan Ergül (52), AVM’ de arkadaşlarıyla gezindikten sonra AVM’nin önünde taksi beklemeye başladı. O sırada yanlarına gelen bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. Kanlar içinde yerde kalan Ergül’e ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşları yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

VİETNAMLI ZANLIYI DEPOYA KAPATTILAR

Olay sonrası Ergül’ün yanında bulunan arkadaşları zanlıyı darp edip depoya kapattı. Polis ekiplerini çağıran 2 arkadaş, zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.

BEN EŞİMİ ASLANLAR GİBİ SAPASAĞLAM YOLLADIM. SİZ BANA NE CENAZESİ GETİRİYORSUNUZ?

Sinan Ergül’ün ölüm haberini alan 2 çocuk annesi eşi sinir krizi geçirdi. “Ben eşimi aslanlar gibi sapasağlam yolladım. Siz bana ne cenazesi getiriyorsunuz? Birde utanmadan cenazesi 1 hafta 10 gün içerisinde gelir diyorlar. Benim kocamın bana cenazesini getiriyorlar. Çoluk çocuğumun babasının cenazesini getiriyorlar. Vietnamda gemiciydi adam. Kansızın teki çıkıyor ordan. Kavga yok dövüş yok adamın boğazına bıçağı geçiriyor. Benim eşim sapasağlam adamdı. Benim yuvamı yıktılar evimi yıktılar.” Diyerek isyan etti.

Eşinin isyanı yürekleri burkarken paylaşılan video sosyal medyanın gündemine oturdu.