Türk devi iflasın eşiğinde. Önemli projeleriyle ünlenmişti

Derinleşen ekonomik krizde şirketler iflasa sürüklenmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon ve beraberinde gelen zamlarla büyüyen sorunlarda şirketler karalar bağladı.

Türkiye’nin önde gelen firmalarından Yöneylem Global Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi de iflasa gitti.

2 AY SÜRE VERİLDİ

Konkordato ilan eden şirket Türkiye'nin önemli danışmanlık firmalarından biri. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan Yöneylem Global'in konkordato kararı, 2024/372 esas dosya numarasıyla duyuruldu.

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 13 Ağustos 2024'te sona erecek olan geçici mühlet kararını 2 ay daha uzattığı iddia edildi.

Dolayısıyla şirketin konkordato süreci, 13 Ekim 2024'e kadar sürecek.

PROJELERİ İLE ÜNLENMİŞTİ

Öte yandan 2002 yılında kurulan Yöneylem Global 2007'de Ar-Ge ve Yatırım projelerine başlamış, TÜBİTAK ve KOSGEB projeleriyle dikkat çekmişti.

Mahkeme, alacaklıların ilandan itibaren 7 gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle sunarak itirazda bulunabileceğini de bildirdi.