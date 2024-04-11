Türk devi rekor ücretle Danimarkalılara satıldı. Şirketin hisseleri bir anda fırladı

Türkiye ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Ekol Lojistik ağı Danimarkalı DFDS şirketi tarafından satın alıdı. Akdeniz'deki feribot ağına karayolu taşımacılığını da ekleyeceğini belirten DFDS yaptığı açıklamada, bu satın almanın malların feribot, karayolu ve demiryolu ile treylerler halinde taşınması stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

DFDS CEO'su Torben Carlsen, "Türkiye'nin Avrupa için bir üretim merkezi olma rolü, tedarik zincirlerini son pazarlara yaklaştırdıkça gelecekte daha da güçlenecektir" dedi.

İki grup anlaşma için görüşmelere 2022 yılında başlamış ve anlaşma geçen yıl Türk rekabet kurumu tarafından onaylanmıştı. İşlem halen Avrupa Birliği'nin onayına bağlı.

DFDS'ye göre Türkiye-Avrupa taşımacılık pazarının 2028 yılına kadar yılda yaklaşık büyümesi bekleniyor.

Danimarkalı şirketten yapılan açıklamada, "Bu satın alma, DFDS'nin ağını yüksek büyüme oranına sahip bir bölgeye genişletiyor" denildi.

DFDS, anlaşmanın dördüncü çeyreğin başlarında tamamlanacağını varsayarak, daha önce yüzde 5-8 büyüme tahminine karşılık şimdi yüzde 8-11'lik bir tam yıl satış büyümesi öngördüğünü söyledi. Şirketin hisseleri TSİ 12.07'de yüzde 2 artış gösterdi.