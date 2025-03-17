Türk devi üretimi durduruyor. 3 bin çalışanı var

Türkiye’nin önde gelen lastik üreticilerinden Brisa, İzmit fabrikasında bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Üretim duruşu, sektörde ve bölgedeki iş gücü açısından önemli yankı uyandırdı.

Türkiye’nin önde gelen lastik üreticilerinden Brisa, İzmit fabrikasında bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruya göre, üretim 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla duracak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 23.59’da yeniden başlayacak.

Bu süre zarfında Brisa’nın Aksaray fabrikasında üretimin devam edeceği belirtilirken, İzmit tesisindeki duruşun tamamen bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında olduğu ifade edildi. Şirket yetkilileri, planlanan bakım sürecinin fabrikanın verimliliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

TALEPLER KARŞILANACAK

Brisa’nın İzmit tesisindeki üretim duruşu, fabrikanın daha verimli hale getirilmesi için yapılan kapsamlı bakım ve iyileştirme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Fabrika içi sistemlerin yenilenmesi ve üretim hatlarının modernize edilmesi gibi süreçlerin bu duruş sürecinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Sektör uzmanları, bakım duruşlarının büyük ölçekli üretim tesislerinde rutin bir uygulama olduğunu ve ilerleyen dönemlerde üretimin daha yüksek kapasiteyle devam etmesine katkı sağladığını belirtiyor.

Bridgestone ve Lassa markalarının üretimini yapan fabrikanın geçici olarak kapanması, otomotiv ve lastik sektöründe kısa vadeli tedarik süreçlerini etkileyebilir. Ancak Brisa, Aksaray’daki üretim hattının kesintisiz devam etmesi sayesinde, müşteri taleplerini karşılamada herhangi bir aksama yaşanmayacağını vurguladı.

İŞÇİNİN HAKLARI KORUNACAK

Şirketin bu planlı bakım sürecini, olası sezonsal talepleri göz önünde bulundurarak düzenlediği de konuşuluyor. Lastik sektöründe mevsimsel değişimlere bağlı olarak üretim programlarının ayarlandığı biliniyor.

Brisa, üretimin durduğu süreçte çalışanlarının haklarını koruyacak önlemleri aldığını da belirtti. Fabrika personelinin bakım süreci boyunca farklı görevlerde değerlendirilebileceği ifade ediliyor.