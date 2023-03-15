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Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi yarın gerçekleşecek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” teması altında yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 23:29
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Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi yarın gerçekleşecek

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi yarın gerçekleşecek
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(İHA) - Azerbaycan’ın teklifi üzerine gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü zirvesi hakkında İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın evsahipliğinde, ‘Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım’ teması altında, 16 Mart 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Azerbaycan’ın teklifi üzerine düzenlenen Olağanüstü Zirve’ye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban ve Türkmen Halkının Milli Lideri, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov iştirak edecektir.

Geçtiğimiz sene icra edilen Semerkant Zirvesi’nde gözlemci statüsü elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk defa bir TDT Zirvesi’nde yer alacaktır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremler karşısında, Türkiye’yle dayanışma sergilemek amacıyla toplanacak olan Olağanüstü Zirve’de, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alınacak, müşterek gündemde yer alan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Zirve vesilesiyle ayrıca, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacaklardır” ifadeleri kullanıldı.

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