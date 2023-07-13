Türk doktorları 2 günlük bebeğe ameliyatla organ yapıp yaşattı

İHA’nın haberine göre; Ordu'da bir bebek, tıpta 5 binde bir görülen hastalıkla yemek borusu olmadan doğdu. Samsun'da Çocuk Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne tarafından yapılan trakeoözefageal fistül ve özofagus atrezisi işlemleri ile bebeğin mideden solunum yollarına olan bağları kesildi.

Ardından bebeğin midesi yukarı çekilerek yemek borusu yapıldı. Bebeğin hayatı, yapılan bu acil cerrahi işlem ile kurtarıldı.

Ordu'da yaşayan 38 yaşındaki Özcan ve 34 yaşındaki Özgül Öztürk çiftinin ikinci bebekleri olan İsmail Asil Öztürk yemek borusu olmadan dünyaya geldi. 2 gün içinde ameliyat olması gereken bebeği acil ameliyata alan Çocuk Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, bebeğe yeni bir yemek borusu yaptı. Tedavi edilen bebek beslenmeye ve kilo almaya başladı.

“BU ACİL, ZARURİ BİR AMELİYAT”

Bebeğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne şunları belirtti:

“Ordu'nun Ünye ilçesinden gelen hastamız orada yeni doğan döneminde yemek borusu olmaması şüphesiyle hastanemize başvurdular. Yoğun bakım ünitemiz bebeği kabul etti. Bir gün içinde gerekli tetkikleri yapıldıktan sonrada ameliyatını gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyat oldu. 1 hafta sonra beslemeye başladık. 10. günde tam besledikten sonra 2 hafta için ailemize bebeği teslim ettik. Şu anda her şey yolunda. Bebeğimiz kilo almış ve genel durumu iyi. Yemek borusu olmayan bir bebeğin yaşama şansı yoktur. Doğduktan sonra renkli filmler çekildikten sonra ameliyat olması gerekiyor. Bu acil, zaruri bir ameliyattır”

“KENDİ ÇOCUĞUMUZU ELİMİZE ALMAYI BEKLERKEN YIKILDIK”

Baba Özcan Öztürk ise “Çok zor bir süreçti. Kendi çocuğumuzu elimize almayı beklerken yıkıldık. Büyük bir yıkım oldu. Doktorumuz çok güzel bilgilendirdiği için içimiz çok rahatladı. Şu anda bir sıkıntımız yok. Bebeğimizin gelişimi ve beslenmesi iyi” diye konuştu.