Türk Dünyası’nın aksakalı Dr. Nefi Demirci uğurlanıyor

Diasporada Irak Türklerinin lideri, Doğu Türkistan’dan Kerkük’e Türk Dünyasının savunucusu, Türkmeneli davasının yılmaz savaşçısı, mücadele ve dava adamı, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği’nin Kurucu Başkanı;

Dr. Nefi Demirci Hakk’a yürüdü. Demirci’nin naaşı bugün Ataköy 5. Kısım’da Ömer Duruk Camii’nde Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazına müteakiben Edirnekapı Sakızağacı Şehitlik Mezarlığı’na defnedilecek.

1934 yılında Kerkük Çay Mahallesi’nde doğan Demirci 1952’de Kerkük Lisesi’ni bitirerek, 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1959 yılında mezun olduktan sonra Kerkük’e döndü. 1961-67 yılları arasında Kerkük Cumhuriyet Hastanesi’nde çalıştı. Uzmanlık eğitimi görmek için 1967 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Uzmanlık eğitimini bitirdikten sonra SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1996 yılına kadar çalıştı ve emekliye ayrıldı.

Dr. Nefi Demirci, uzun yıllar Aydınlar Ocağı Genel Merkezi'nin İlim-İstişare Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Demirci, değişik dergi ve günlük gazetelerde, özellikle Türk Dünyası, Orkun, Yesevi gibi dergilerde Kerkük ve Türk dünyası üzerine sürekli olarak ve pek çok makale yayımladı.

Demirci’nin vefatı dolayısıyla, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, AVRASYA Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, birer taziye mesajı yayımladı.