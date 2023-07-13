Türk düşmanı Arap 515 çetesine operasyon

Sakarya’da çektikleri video sosyal medyada büyük tepki toplayan ve kendilerini '515 çetesi' üyeleri olduklarını öne süren 11 şahıs, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Türk düşmanı Arap 515 çetesine operasyon

Sosyal medyada yayınladıkları video ile adından söz ettiren '515 çetesi' üyesi oldukları öne sürülen 11 kişi, Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir görüntü paylaştı.

Paylaşım polis ekiplerini harekete geçti. Ekipler, görüntüde yer alan kişileri gerçekleşen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. 11 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolü için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleriyle hastaneye getirilen şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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515 HAŞİMİ ÇETESİ NEDİR?

Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin alameti olduğunu ifade ediliyor. ‘515’ sembolü Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani aşiretlerinin de sembolü olduğu öne sürülüyor.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçen yıllarda çeteye tepki gösteren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ “Adana'da gövde gösterisi yapan Suriyeli çeteler videosu için "Bu video gerçek mi?" diye soranlar var. Önceki videonun üzerinde yazan bu 515 nedir?

Şimdi paylaşacağım videodaki araçların üzerindeki "515 ne anlama geliyor?" diye İçişleri Bakanı'na da sorsunlar.

Bu 515 sadece Adana'da mı? Şanlıurfa'daki bu 515 bir çete mi yoksa terör örgütü mü? Kaç ilimizi işgal ettiler, kaç üyeleri var, logolarındaki bu kılıçların anlamı nedir? Cesareti olan sığınmacı dostu(!) humanist görünümlü emperyalist dostları, hadi bu sorulara cevap verin!” ifadelerini kullanmıştı.

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