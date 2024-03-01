Türk edebiyatının acı kaybı

Birçok türde eseri bulunan, "Özgürlük Perisi", "Zıkkımın Peki", "Adını Çocuklar Koysun" adlı hikayeleri ile hafızalara kazınan, roman, senaryo ve makale yazıları da yazmış Abdullah Esen (Esen Yel), 29 Şubat'ta Gördes’te 82 yaşında yaşamını yitirdi. Yazarın cenaze namazı, Gördes’in Kıranköy mahallesinde Cuma namazına müteakip kaldırılacak.

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ESEN YEL KİMDİR?

1942 senesinde Manisa'nın Gördes ilçesinde dünyaya gelmiştir. Öğretmenlik hayatına 1961'de Balıkesir’in Savaştepe İlköğretim Okulu'nda başlayan Esen Yel, dört yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra askere gitti. Askerlik bitince eğitim hayatına geri dönen yazar İstanbul Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe bölümünü bitirdi. Esen Yel, 1975'te devletteki görevinden istifa etti ve özel okullarda öğretmenlik yapmaya başladı. Yazar 1975-1988 seneleri arasında İstanbul Özel Marmara Lisesi'nde, 1988-1998 seneleri arasında da Özel Üsküdar Fen Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1998'de sağlık durumu sebebiyle öğretmenlikten ayrılan yazar, 2000'de İstanbul'dan İzmir'in bir köyüne, daha sonra da Gördes’e göçtü.

"Bir Demokrasi Sakız Çiğniyor" adlı roman, "Bir Dünya Masalı" isimli oyun, "Umutlar da Solar" isimli senaryo kitapları olan Esen Yel'in Yenigün, Yenihalkçı, Açık Gazete, Özgür Haber gibi gazetelerinin yanı sıra Şirince, Felsefeekibi, Yersizyurtsuz, Yazımhane, Anafilya gibi internet sitelerinde de yazıları yayınlandı. Yazar, Türk Yazarlar Sendikasının da bir üyesiydi.