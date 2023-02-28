Büyüme rakamları açıklandı. Türk ekonomisi 2022'de yüzde 5,6 büyüdü

Türk Ekonomisinin 2022'de yüzde 5,6 büyüdüğü açıklandı. Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, 2022 yılında bir önceki yıla göre %5,6 arttı.Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2022 yılında bir önceki yıla göre %107,0 artarak 15 trilyon 6 milyar 574 milyon TL oldu.



GSYH 2022'DE 176 589 TL OLDU

2022 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 10 bin 655 dolar olarak hesaplandı.



FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,8, hizmet faaliyetleri %11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %9,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,7, diğer hizmet faaliyetleri %5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,8, gayrimenkul faaliyetleri %4,3, sanayi %3,3 ve tarım sektörü %0,6 arttı. İnşaat sektörü ise %8,4 azaldı.