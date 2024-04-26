Türk enerji devi iflasın pençesinde. Kimse tahmin etmiyordu

Kaynak: HalkTV
Türk enerji devi iflasın pençesinde. Kimse tahmin etmiyordu
Türkiye'nin enerji devleri arasında gösterilen Tellioğlu Group, şirketlerinden Avrasya Enerji, Datel Tellioğlu Mühendislik, 3 Eksen Enerji, Mardiva İnşaat ile Behzat Tellioğlu ve Azat Tellioğlu, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato müracaatında bulundu.

İflas ve konkordato haberlerine her gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Şirketler birer birer kapanırken çalışanlar da işsiz kalıyor.

Kısa süre önce Anadolu Elektrik, Göktekin Enerji, trafo üreticisi Next Enerji ve Yılmaz Elektrik gibi enerji sektörünün büyük şirketleri mali sorunları aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu.

Tellioğlu Group Avrasya Enerji, Datel Tellioğlu Mühendislik, 3 Eksen Enerji, Mardiva İnşaat ile Behzat Tellioğlu ve Azat Tellioğlu adlı 4 şirketi için konkordato talebinde bulundu.

Yüksek enflasyon, döviz kurları ve işçilik-malzeme fiyatlarındaki hızlı artışlar, Tellioğlu Group şirketlerini mali açıdan zor duruma soktu. Bu durum, borçlarını ödemelerini ve projelerini sürdürmelerini imkansız hale getirdi.

DAVA TEMMUZ AYINDA

Devletin ihalelerinde müteahhitlere verilen fiyat farkı ve süre uzatma hakkının sorunları çözmeye yetmediğini ifade eden sektör kaynakları, sözleşmesi olan çok sayıda şirketin işlerini durdurduğunu ve iş yapamaz hale geldiklerini belirtiyorlar.

Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verilmesine hükmetti. Üç aylık süre 15 Temmuz 2024 günü sona erecek. Ankara 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, duruşma tarihini ise ‘4 Temmuz 2024 günü saat 12.00’ olarak ilan etti.

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