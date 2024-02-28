‘Türk Escobar’ın oğlunun şirketi yatırım teşviki almış

Uluslararası suç örgütlerinin merkezi haline geldiği belirtilen ülkede, son dönemde organize suça yönelik çok sayıda operasyona imza atıldı. Birçok suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyesinin yakalandığı operasyonlardan biri de, 20 Şubat tarihinde yapıldı. İstanbul merkezli operasyona “Kafes-44” ismi verildi. Aralarında Afyon'un da bulunduğu dokuz kentte gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu baronu ve “Türk Escobar” lakaplı Ürfi Çetinkaya’nın liderliğini yaptığı örgüte yönelikti.

UYUŞTURUCU, KARA PARA

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, 43 şüpheliden 23'ünün tutuklandığı, 20’sinin de “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında, 20 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Soruşturmada zanlıların Avrupa ve Türkiye’de 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kendilerine ait gemi ve ticari konteyner gibi araçlarla uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlendi. Örgütün elde ettiği kara paranın aklanmasında şüphe göstermeyen yöntemlere başvurulduğu da tespit edildi.

20 SAATLİK SORGU

Operasyonda gözaltına alınanlardan biri de Ürfi Çetinkaya'nın madenci oğlu, “Temmer Mermer Madencilik” isimli şirketin sahibi Rüstem Çetinkaya’ydı. Aynı zamanda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı olan Rüstem Çetinkaya, “malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” ve “suç işlemek için kurulan örgüte üye olma”yla suçlanıyor. 23 tutuklu şüpheliden biri olan Rüstem Çetinkaya’nın Emniyet’teki ifadesinin 20 saat sürdüğü kaydediliyor. Rüstem Çetinkaya, sorgusunda madenci olduğunu ve aylık gelirinin 80 bin dolar olduğunu ifade etti. “Taşıdığım soy ismi nedeniyle kara para aklama iddiası tarafıma atfedilmiştir” diyen Rüstem Çetinkaya, “25 sene içerisinde babamla resmi ya da gayri resmi bir işlemim olmadı” iddiasında bulundu.

‘YENİ LİDER’ İDDİASI

Fakat iddiaya göre, Ürfi Çetinkaya’nın cezaevine girmesinin ardından, oğlu Rüstem Çetinkaya suç örgütünün başına geçti. Çetinkaya’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri Hakkı Yaman Namlı’nın yönlendirmesiyle akladığı öne sürülüyor. Namlı, “Susurluk Raporu'nda uyuşturucudan gelen parayı akladığı” belirtilen KKTC'deki First Merchant Bank'ın sahibiydi.

Bu operasyona “Temmer Mermer”den adı karışan sadece Rüstem Çetinkaya değildi. Şirketin yöneticilerinden Arda Erel de gözaltına alındı. Erel, verdiği ifadede Rüstem Çetinkaya'nın madencilik şirketinde yöneticilik yaptığını aktardı, uyuşturucu suçlamasıyla alakası olmadığını iddia etti. Rüstem Çetinkaya’nın maden işleri için ruhsat alamadığını kaydeden Temmer Mermer Genel Müdür Yardımcısı Erel, “Rüstem Bey ruhsat alamadığı için şirket benim üzerimedir. Rüstem Bey ne dediyse onu yaptım” ifadelerini kullandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Erel’in sözünü ettiği şirketin adı “New Age Marble Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.” 2020’de kurulan şirketin sahibi, Arda Erel olarak görülüyor. Şirketin Karaman’daki maden ocağı için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildiği görülüyor.

Bir diğer şüpheli ise Rüstem Çetinkaya'nın şirketinde muhasebecilik yapan Ferdi Olgunsoy’du. Olgunsoy yaptığı savunmada, “işlemlerin resmi olduğunu” iddia etti.

YATIRIM DESTEĞİ ALMIŞ

Temmer Mermer’in ilişkileri ise dikkat çekici. BirGün’ün ulaştığı bilgilere göre Temmer Mermer, 1 Haziran 2022’de Sanayi Bakanlığı’nın yatırım teşvikinden yararlandı. Şirket, Afyon’a kuracağı Güneş Enerji Santralı (GES) santralı için KDV istisnası, yüzde 80 oranında vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlandı. Bu arada Rüstem Çetinkaya’nın 25 Ekim 2022 tarihinde kurduğu “Temmer Eksport Madencilik Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş.” isimli bir başka şirketi daha bulunuyor.

"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Ürfi Çetinkaya 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. 75 yaşındaki Ürfi Çetinkaya şu an Menemen R Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunuyor.

Hem Temmer Mermer Madencilik hem de İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, BirGün’ün konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.