Türk filmi Netflix’te zirveye yerleşti

Kaynak: Haber Merkezi
Türk filmi Netflix’te zirveye yerleşti
İzleyici sürelerine göre derlenen haftalık en popüler 5 film listesinde 'Ölümlü Dünya 2' isimli Türk filmi Netflix'te zirveye yerleşti.

Netflix, popüler dijital yayın platformu olarak, izleyici sürelerine göre derlediği haftalık en popüler 5 film listesini duyurdu.

İşte, bu hafta Netflix Türkiye'de en fazla izlenen filmler sıralaması:

5. Barbarian

4. Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

3. Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları

2. Balayımsı

Ve Netflix Türkiye'de bu haftanın zirvesinde bir yerli yapım yer alıyor:

1. Ölümlü Dünya 2

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ÖLÜMLÜ DÜNYA 2'NİN KONUSU NEDİR?

"Ölümlü Dünya 2" filmi, kanun kaçağı olarak yaşamlarını sürdüren Mermer ailesinin mücadelesini anlatıyor. Ailenin her bir ferdi, kendi içindeki sorunlarla boğuşmakta.

Serhan, hamile eşi Begüm'ü yeni hayatlarına alıştırmaya çalışırken zorlanır.

Serhat, hayatındaki kadın eksikliğini hissederken, Gazanfer ailesini korumak ve örgüte karşı birliklerini sürdürmek için çabalar. Ancak Zafer'in örgüt tarafından kaçırılması, ailenin düzenini bozar.

Gazanfer, oğlu Zafer'i kurtarmak için eski bir dostundan yardım ister.

Mermer ailesi, çocuklarına yeniden kavuşabilmek için tehlikeli bir soygun planlamak zorunda kalır.

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