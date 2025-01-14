Türk firmaları Hannover Messe Fuarı'nda boy gösterecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, "Hannover Messe Fuarı'nda 5 ayrı salonda varız. Firmalarımızın 5 salonda 1500 metrekare alanda katılımını planlıyoruz." dedi.

Deutsche Messe AG organizatörlüğünde 31 Mart-4 Nisan 2025'te Almanya'da düzenlenecek Hannover Messe Fuarı'nın basın toplantısında konuşan Develioğlu, İTO olarak 1992’den beri Hannover Sanayi Fuarı’na milli katılımı organize ettiklerini söyledi.

Geçen yıl fuara toplam 5 ayrı salonda yaklaşık 2 bin metrekare alanda 80 firmanın iştiraki ile katıldıklarını anımsatan Develioğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl da yine Hannover Messe Fuarı'nda 5 ayrı salonda varız. Firmalarımızın 5 salonda 1500 metrekare alanda katılımını planlıyoruz. Ayrıca bireysel katılımlar oluyor. Bu yıl Hannover Messe Fuarı'na 64 Türk firmasının iştirak etmesi öngörülüyor. Future Hub Salonu'na Türkiye’nin en büyük girişimcilik merkezi olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'miz ve ülkemizin gururu Teknopark İstanbul'umuzun güzide startuplarıyla biz de katılacağız. Hannover’i biz sadece bir şehir olarak görmüyoruz. Hannover’in, Alman ekonomisinin ve küresel ekonominin buluşma ve biçimlenme yeri olduğunu düşünüyoruz. Tıpkı İstanbul'un, Türkiye ve bölge ekonomisinin şekillenme ve buluşma merkezi olduğu gibi. Dolayısıyla gelecek dönemlerde Hannover Messe iştirakıyla çok daha büyük işbirliklerine imza atacağımıza, kendilerinin tecrübelerinden çok daha fazla istifade edeceğimize yürekten inanıyorum. Ticaret de üretim de gelişme de refah da birbiriyle bağlantılı. Bu vesileyle uluslararası ihtisas fuarları, üretim, ticaret, gelişimleri aynı zaman ve çatı altında buluşturarak toplumların refahlarını artırmak için verimli bir platform oluşturmaktadır."

"KANADA’DA GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİLERİMİZİ FUARDA SERGİLEYECEĞİZ"

Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Tara Scheurwater de Hannover Messe 2025 Fuarı’nın partner ülkesi olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını, fuara, ülkenin en yenilikçi uygulamalarını temsil etmek üzere 200’ün üzerinde firmanın katılım sağlayacağını belirtti.

Fuarın özellikle üretim süreçlerindeki döngüsel ekonomi için çok önemli bir platform olduğuna dikkati çeken Scheurwater, "Kanada’da geliştirilen teknolojilerimizi de fuarda sergileyeceğiz. Küresel yatırımcılar ile Kanadalı firmalarımızı fuarda buluşturacağız." dedi.

Kanada’nın son yıllarda oldukça fazla yatırımcı çeken bir ülke olduğunu belirten Scheurwater, "Nitelikli iş gücüne sahibiz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre en yüksek eğitimli iş gücü bizde bulunuyor. G7’de hızlı büyüyen bir ekonomiyiz. Türk firmalar için ülkemizde fırsatlar var. Türk şirketler ile Kanadalı firmalar birlikte çok güzel işler yapabilirler. Kanada birçok ülke için ortak yatırım destinasyonu. Küresel şirketler Kanadalı şirketler ile ortaklık kurabilirler." diye konuştu.

Hannover Fairs Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın da Hannover Fairs Turkey olarak, 1996 yılından bu yana Türkiye'de fuarları planlayıp, organize edi,p hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ertaşkın, "Kuruluşumuzdan bu yana etkili ticaret platformları oluşturarak şirketlere yeni iş bağlantıları kurmanın ve büyüyen pazarlara ulaşmanın en uygun yolunu sunmaktayız. Son 29 yılda, Türk ihracatçıları, üreticileri ve yabancı yatırımcıları bir çatı altında bir araya getiren sayısız başarılı etkinlik düzenledik ve Türk ekonomisine önemli katkılar sağladık." dedi.

Almanya merkezli, Deutsche Messe'nin uluslararası işlerine de katkıda bulunduklarını bildiren Ertaşkın, "Bir yandan Türkiye’de ağırlıklı olarak imalat sanayisine odaklanan 10 ticaret fuarını iş ortaklarımızla birlikte organize ederken diğer yandan Deutsche Messe’nin dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği fuarlarda Türkiye’den katılımlar organize ediyoruz." diye konuştu.

Ertaşkın, dünyanın en büyük 10 fuar şirketi arasında yer alan Deutsche Messe'nin bugüne kadar 10 binden fazla uluslararası fuarda milyarlarca avroluk ticarete aracılık ettiğini açıkladı.

Ertaşkın, "Türkiye, Çin, ABD, Meksika, Singapur, İtalya ve Almanya gibi dünyanın birçok yerinde sektörlere özel ticaret fuarları düzenleyen Deutsche Messe’nin lider fuarları, her yıl binlerce profesyoneli bir araya getiriyor." şeklinde konuştu.

Hannover Messe Ticaret Fuarı ve Ürün Yönetimi Küresel Direktörü Hubertus von Monschaw, yapay zeka, üretim şirketlerinin tüm değer zincirinde devrim oluşturarak rekabet güçlerini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Monschaw, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hannover Messe 2025 ziyaretçileri, pazardaki mevcut ve gelecek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacak. Hannover Messe ile Akıllı Üretim alanındaki tüm katılımcılara, Alman ve uluslararası şirketlerin genel mühendislik, elektrik ve dijital endüstrilerden, enerji sektörüne kadar günümüzde ve gelecekte endüstriyel değer yaratımı için verimli ve sürdürülebilir çözümler sunduğu benzersiz bir endüstriyel yenilik ekosistemine entegre olma fırsatı sunuyoruz. Araştırma, iş dünyası, startuplar ve politik konuların bu karışımı, dünya çapında üst düzey karar vericiler, teknoloji uzmanları ve medya temsilcileriyle bağlantı kurmak için eşsiz bir fırsat sağlayacak."