Türk firmasına ihracat ödülü

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına, Ege Bölgesi’ndeki firmalar arasında en yüksek ihracat rakamlarına ulaşanlara, özel ödül verildi.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe, 2023 yılında gösterdiği ihracat performansı ile Sun Tekstil, en fazla ihracat yapan ikinci firma olarak Türkiye'nin gururu oldu.

Ödül, Sun Tekstil adına, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Melis Vekiloğlu’na; Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi tarafından verildi.