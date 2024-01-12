Türk firmasına ihracat ödülü

Kaynak: Haber Merkezi
Türk firmasına ihracat ödülü
Ege İhracatçı Birlikleri, 2023 yılında ihracat alanında gösterdikleri üstün başarılar nedeniyle firmaları ödüllendirdiği "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ni 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına, Ege Bölgesi’ndeki firmalar arasında en yüksek ihracat rakamlarına ulaşanlara, özel ödül verildi.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe, 2023 yılında gösterdiği ihracat performansı ile Sun Tekstil, en fazla ihracat yapan ikinci firma olarak Türkiye'nin gururu oldu.

Ödül, Sun Tekstil adına, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Melis Vekiloğlu’na; Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi tarafından verildi.

Son Haberler
Batan tekneyi Tesla çekti Gündem
Batan tekneyi Tesla çekti
1'i FETÖ'den aranan 2 firari hükümlü İzmir’de yakalandı Gündem
1'i FETÖ'den aranan 2 firari hükümlü İzmir’de yakalandı
Galatasaray'dan Icardi açıklaması. İstanbul'u neden terk ettiği ortaya çıktı Spor
Galatasaray'dan Icardi açıklaması. İstanbul'u neden terk ettiği ortaya çıktı
Tekstil şirketlerine personel taşıyan minibüscüler kontak kapattı Gündem
Tekstil şirketlerine personel taşıyan minibüscüler kontak kapattı
Okullarda son hafta ders işlenecek mi? Milli Eğitim açıkladı Gündem
Okullarda son hafta ders işlenecek mi? Milli Eğitim açıkladı
Ali Kırca'ya büyük şok. Deniz polisi son anda müdahale etti Gündem
Ali Kırca'ya büyük şok. Deniz polisi son anda müdahale etti
Fenerbahçe aradığı kanı buldu. Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe aradığı kanı buldu. Fatih Saboviç yazdı