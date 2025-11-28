Türk futbolu bahis skandalı ile çalkalanıyor. Hakemler ve futbolcuların aldığı cezalar dünya gündeminde de düşmüyor. En son olarak İngiliz The Economist dergisi, yaşananlar hakkında bir haber yaptı Türk futbolunun son yıllardaki en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yazıda İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçmişte hakemleri bir odada kilitlediği hatırlatırken TFF Başkanı'nın bahis oynayan hakemler ve futbolcular için yaptığı açıklamalara yer verildi. Türkiye’de hakem yönetimlerinin uzun süredir tartışma konusu olduğunu belirten dergi, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho’nun 'Durumu önceden bilseydim Türkiye’ye gitmezdim' ifadesini kullandığını yazdı.

Bahis operasyonunun siyaset dünyasını da etkilediğini vurgulayan dergi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği 'Göztepe’de forma giyen bir futbolcunun kırmızı kart görmesi üzerine 5,5 milyon liralık bir bahis oynandığı' iddiasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bahis skandalının ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Futbolun temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapılacak" sözleri hatırlatıldı.

The Economist, bahis soruşturmasının Ekrem İmamoğlu davasını yürüten savcı (Akın Gürlek) tarafından yönetildiğine dikkat çekti. 'Türk futbolu siyaseti kadar kirli' ifadesini kullanan The Economist şu yorumu yaptı: "Yargının siyasi konulardaki tutumu futbol soruşturmalarına olan güveni etkiliyor. Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan 3900 sayfalık iddianame ve istenilen ağır cezalar yargının tarafsızlığına dair tartışmaları tırmandırdı."