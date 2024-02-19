Türk futbolunda Passolig dönemi sona erdi

Türk futbolu yeni bir döneme giriyor. Kulüpler Birliği, elektronik bilet konusunda bir duyuru yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın duyurusunda şöyle denildi: “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 5.11 Maddesinin (b) bendine göre, elektronik kart ve elektronik kartlı biletlerin basımı, satışı ve dağıtımı kulüpler tarafından yapılır.

Kulüplerimiz, gelecek dönemde elektronik bilet satışını firmalarla anlaşarak yapmayı planlıyor. Bu amaçla, bilet satışı ve teknik altyapısı olan firmalarla görüşmek üzere karar aldık.

Bilet satışına ilgi duyan firmaların Kulüpler Birliği Vakfı’na info@kuluplerbirligi.org adresinden başvurmalarını istiyoruz.”