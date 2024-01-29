Türk gemici dehşeti yaşadı. Zindana hapsettiler

Türk bayraklı kuru yük gemisi "Chona’nın", Ukrayna- Türkiye seferi esnasında, 30 yaşındaki Türk gemici Mehmet Ali K., gemi kaptanı ve personeller tarafından elleri kelepçeli bir biçimde, 5 gün çamaşır odasına hapsedildi.

Konuyla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme meydana geldi. Savcılık, kamera görüntülerinin ve olayla ilgili dijitallerin incelenmesini istedi. Bilirkişi, geminin Türkiye’ye giriş yaptığı esnada çekilen görüntüyü deşifre etti.

Söz konusu görüntülerde, 5 gün boyunca odaya hapsedilen Mehmet Ali K.’nin, bir işçinin yardımıyla demirlerin sökülerek odadan dışarı çıkarıldığını ve ellerinin kelepçeli olduğu belirlendi. Görüntülerde, elleri plastik kelepçe nedeniyle ellerinin kızardığı fark edilen gemicinin, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildiği iletildi

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.