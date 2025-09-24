Türk gıda devi iflasın pençesinde. 14 ülkeye ihracat yapıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren Sante Gıda, ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Türkiye’nin önde gelen kuru incir ihracatçılarından olan firma, Avrupa pazarında karşılaştığı aflatoksin ve okratoksin bulaşığı sorunuyla sarsıldı. İhraç edilen ürünlerin geri dönmesi ve imha edilmesi, firmayı ciddi maddi kayıplara sürükledi.

Bölgenin köklü markalarından Sante Gıda, 25 yıllık tecrübesiyle sektörde fark yaratırken, bu krizle mücadele için konkordato yolunu seçti. Sante Gıda, 5 bin metrekarelik modern tesisinde yıllık bin 500 ton konvansiyonel, 750 ton organik kuru incir ve 250 ton kuru kayısı üretiyor. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya gibi 14 ülkeye ihracat yapan firma, dünya standartlarında çevre dostu üretim yapıyor.

Üç nesildir devam eden aile işletmesi, 200’den fazla çalışanı ve uluslararası yeterlilik belgeleriyle sektöre yön veriyor. Ancak, Avrupa Birliği’nin sıkı gıda güvenliği denetimleri, ihracatta yaşanan sorunları tetikledi. Geri dönen ürünler, firmanın yanı sıra bölge ekonomisini ve diğer ihracatçıları da olumsuz etkiledi.

Firma yetkilileri, konkordato sürecinin iş sürekliliğini sağlamak ve borçları yapılandırmak için bir çıkış yolu olduğunu belirtti. Sante Gıda, müşteri taleplerine uygun paketleme çözümleri sunarak sektördeki lider konumunu korumayı hedefliyor. Yetkililer, müstahsillerle 15 yılı aşkın süredir devam eden güçlü iş birliğinin bu zorlu süreçte destekleyici olacağını vurguladı.

Bölgedeki diğer firmalar da benzer sorunlarla karşı karşıya kalırken, sektör temsilcileri aflatoksin sorununun çözümü için devlet desteği bekliyor. Sante Gıda’nın konkordato süreci, Türk gıda sektörünün küresel pazardaki zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.