Türk gıda devi iflasın pençesinde. 15 yıldır market raflarında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk gıda devi iflasın pençesinde. 15 yıldır market raflarında

Gaziantep'te 15 yıldır faaliyet gösteren çikolatanın yanı sıra bisküvi çeşitleri ve toz içecek çeşitleri de üreten Erdem Çikolata, mali zorluklar nedeniyle iflasın pençesinde. Şirketin yaptığı konkordato başvurusu kabul edildi.

Gaziantep'in gıda devi Erdem Çikolata, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 15 yıllık şirket iflasın eşiğinde.

17908.jpg

Gaziantep'te 15 yıldır faaliyet gösteren Erdem Çikolata, mali sıkıntılarla mücadele ettiği için konkordato başvurusu yaptı. 2003 yılında aile şirketi olarak kurulan Erdem Gıda Limited Şirketi, çikolata, bisküvi ve toz içecek çeşitleri üretimiyle tanınıyor.

11.jpg

Şirket, 2012 yılında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınarak burada 3 bin 700 metrekarelik bir depo ve 800 metrekarelik idare binasına sahip oldu. Bu büyümeyle birlikte 12 farklı firmanın bayiliğini de üstlenen şirket, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle dikkat çekiyordu.

22.jpg

Ancak, son dönemde ekonomik sıkıntılar ve artan maliyetler, Erdem Çikolata'nın mali durumunu olumsuz etkiledi. Şirket, borçlarını ödeyemez hale gelince konkordato talebinde bulundu. Erdem Çikolata'nın bu adımı, bölgedeki ekonomik dengeleri de değiştirebilir.

erdem.jpg

10.jpg

99.jpg

88.jpg

77.jpg

66.jpg

55.jpg

44.jpg

33.jpg

Son Haberler
Sinemaseverlere 9 yeni film geliyor
Sinemaseverlere 9 yeni film geliyor
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: Mücadelemiz sürecek
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: Mücadelemiz sürecek
Teğmenler açıklaması 17 gün önceden AKP'ye sızdı
Teğmenler açıklaması 17 gün önceden AKP'ye sızdı
Galatasaray’a 15.5 milyon euroluk piyango. İtalyanlar duyurdu
Galatasaray’a 15.5 milyon euroluk piyango. İtalyanlar duyurdu
Kırklareli'nde 18 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 18 kaçak göçmen yakalandı