Türk gıda devi iflasın pençesinde. 15 yıldır market raflarında

Gaziantep'in gıda devi Erdem Çikolata, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 15 yıllık şirket iflasın eşiğinde.

Gaziantep'te 15 yıldır faaliyet gösteren Erdem Çikolata, mali sıkıntılarla mücadele ettiği için konkordato başvurusu yaptı. 2003 yılında aile şirketi olarak kurulan Erdem Gıda Limited Şirketi, çikolata, bisküvi ve toz içecek çeşitleri üretimiyle tanınıyor.

Şirket, 2012 yılında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınarak burada 3 bin 700 metrekarelik bir depo ve 800 metrekarelik idare binasına sahip oldu. Bu büyümeyle birlikte 12 farklı firmanın bayiliğini de üstlenen şirket, ürün çeşitliliği ve kalitesiyle dikkat çekiyordu.

Ancak, son dönemde ekonomik sıkıntılar ve artan maliyetler, Erdem Çikolata'nın mali durumunu olumsuz etkiledi. Şirket, borçlarını ödeyemez hale gelince konkordato talebinde bulundu. Erdem Çikolata'nın bu adımı, bölgedeki ekonomik dengeleri de değiştirebilir.