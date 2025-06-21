Türk gıda devi iflasın pençesinde. 250 şubesi bulunuyor

Türkiye genelinde 250’ye yakın şubesiyle döner sektörünün lider markalarından Ekrem Coşkun Döner, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirket, artan maliyetler ve sektördeki dalgalanmaların etkisiyle mali sıkıntılar yaşarken, konkordato süreciyle borçlarını yeniden yapılandırmayı ve iflastan kurtulmayı amaçlıyor. Mahkeme, şirkete geçici mühlet kararı vererek yeniden yapılandırma için süre tanıdı.

Konkordato, borçlu şirketlerin alacaklılarla anlaşarak borçlarını ödeme planına bağladığı hukuki bir süreç. Ekrem Coşkun Gıda’ya verilen geçici mühlet kapsamında, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri yasaklandı.

Mahkeme izni olmadan rehin, kefil olma veya bağış gibi işlemler yapılamayacak. Ayrıca, şirkete yönelik icra ve haciz işlemleri askıya alındı. Bu karar, şirketin mali yapısını düzeltmek için çalışmalara odaklanmasını sağlayacak.

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7 GÜN SÜRE TANINDI

Mahkeme, alacaklılara konkordato talebine itiraz için 7 günlük süre tanıdı. İtirazların geçerli olabilmesi için somut belgelerle desteklenmesi gerekiyor. Bu süreç, şirket ile alacaklılar arasında uzlaşma sağlanması için kritik bir aşama olarak görülüyor.

2013 yılında Konya’da Ekrem Coşkun tarafından kurulan marka, “herkesin uygun fiyata kaliteli döner yiyebilmesi” vizyonuyla yola çıktı. 35 yıllık sigorta sektörü tecrübesine sahip Coşkun, 2018’de franchise sistemiyle büyüyerek Türkiye genelinde 250 şubeye ulaştı. Marka, hijyen ve kalite standartlarına verdiği önemle biliniyor. Etler, helal kesim sertifikalı tedarikçilerden temin edilerek el değmeden hazırlanıyor.

Gıda sektöründe artan hammadde maliyetleri, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomik belirsizlikler, Ekrem Coşkun Döner gibi büyük zincirleri bile zorluyor. Şirket, uygun fiyat politikasını sürdürmeye çalışsa da, yüksek işletme giderleri ve enflasyon baskısı konkordato kararını kaçınılmaz kıldı.