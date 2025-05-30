Türk gıda devi iflasın pençesinde. 3 kuşaktır üretiyorlar

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 1955 yılında kurulan Uslu Gıda, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek bir yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Bu süreçte Uslu Gıda’nın borçları yeniden yapılandırılacak, yeni icra takipleri başlatılamayacak ve mevcut takipler durdurulacak. Üç kuşaktır süt ürünleri, zeytin ve türevleri üreten aile şirketi, bu kararla mali durumunu düzeltmeyi hedefliyor.

İSTANBUL'A TAŞINDA AMA...

Uslu Gıda, İbrahim Uslu tarafından Çan’da kurulan bir peynir mandırasıyla ticaret hayatına adım attı. 1994’te merkezini İstanbul’a taşıyan şirket, 2011’de Çanakkale’ye geri döndü. İnek, koyun ve keçi peynirinden tam yağlı kaşar, yoğurt ve kaymağa kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firma, Çan’daki modern mandırasında hijyenik koşullarda üretim yapıyor. Ayrıca, çiftliklerinden topladıkları zeytinlerle zeytinyağı ve diğer türevleri de üretiyor.

KONKORDATO TALEP ETTİ

Konkordato, mali sıkıntı yaşayan şirketlerin borçlarını yapılandırarak iflastan kurtulmasını sağlayan bir yasal süreç. Uslu Gıda, bu süre zarfında alacaklılarla anlaşarak faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. Mahkemenin verdiği bir yıllık mühlet, şirketin finansal toparlanma için stratejiler geliştirmesine olanak tanıyacak.

Uslu Gıda, Çanakkale’nin verimli topraklarından aldığı ilhamla Türkiye’nin dört bir yanına hızlı kargo ile ürünlerini ulaştırıyor. Yöresel peynir çeşitlerinden zeytinyağına kadar her üründe kaliteyi ön planda tutan firma, “sıradan olmayan lezzetler” sunmayı vizyon ediniyor.

KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDİ

Süt ürünleri ve zeytin sektöründe lider olmayı hedefleyen Uslu Gıda, yıllardır kalitesinden ödün vermedi. Ancak artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar, şirketi mali açıdan zorladı. Konkordato süreci, firmanın sürdürülebilirliğini korumak için kritik bir adım olarak görülüyor.

İbrahim Uslu’nun temellerini attığı, Muharrem Uslu’nun İstanbul’a taşıdığı bu miras, üçüncü kuşakta da kalite odaklı üretimi sürdürüyor. Uslu Gıda, konkordato sürecini başarıyla tamamlayarak sofralara lezzet katmaya devam etmeyi umuyor.