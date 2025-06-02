Türk giyim devi iflasın pençesinde! Kimse bunu beklemiyordu

Pandeminin ardından değişen ekonomi politikaları, dünyanın birçok ülkesinde dev şirketlerin mali darboğaza girmesine sebep olurken, tekstil sektöründe yaşanan çalkantılarından sonra ünlü giyim markası 'Naf Naf' iflasın eşiğine gelmişti.

Fransız giyim markası, gerçekleştirilen görüşmelerden sonra tedarikçilerinden biri olan Türk üretici Migiboy Tekstil'e satılırken, yeni bir atılım sürecine giren firma yalnızca bir sene aradan sonra yeniden iflas tehlikesiyle karşı karşıya.

İFLAS SÜRECİNE GİRDİ

Fashion Network'ten Marion Deslandes'in haberine göre, sendikalar, Naf Naf yönetiminin çalışan temsilcilerine şirketin Bobigny'deki ticaret mahkemesinde kayyımlık işlemlerinden sonra satın alınmasından sadece bir sene sonra adli kayyımlık başvurusunda bulunduğunu söylediğini duyurdu.

Şirket son olarak 2023 yılının Eylül ayında kayyuma devredilmiş ve daha sonra 2024 yılının Haziran ayında tedarikçilerinden biri olan Türk üretici Migiboy Tekstil tarafından satın alındı.

ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Sud sendikası da çalışanların karşılaştığı yeni zorluklardan dolayı üzgündü. Sendika, "Bizim için tek olasılık, ücretler AGS'nin [işçi ücretleri için sigorta planını yöneten kuruluş] kontrolü altına gireceği için maaşımızı zamanında almak için her ay yeniden oflayıp puflamak zorunda kalmak, daha azımız içi boşaltılmış mağazalarda çalışacak ve sonunda yaz tatillerinin ortasında mağaza kapanışları ve yeni bir işten çıkarma dalgasıyla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullandı.

Söylentilere göre, 700 çalışanı olan Naf Naf’ın yanı sıra ünlü Fransız giyim mağazaları Camaïeu, Kookaï, Gap France, André, San Marina, Minelli, Pimkie, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, IKKS ve Kaporal da zor durumda.