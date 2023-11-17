Türk halkının ne kadarı spor yapıyor

Araştırma yapıldı Türk insanının ne kadarının spora uğraştığı ortaya çıktı. İşte o sayılar...

Deniz Dallı KAYNAK: AA
Türk halkının ne kadarı spor yapıyor

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’deki insanların sağlıklı bir yaşam için nelere dikkat ettikleri incelendi. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 34,2’sinin sağlıklı beslenmeye dikkat ettiği, yüzde 29,3’ünün ise sağlıklı yaşam için hiçbir şey yapmadığı, yüzde 4,8’i düzenli olarak spor yaptığı görüldü.

Sağlıklı yaşamın temeli olan sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam günlük hayatın bir parçası olarak önem taşıyor. Sağlıklı yaşam ve beslenme, yalnızca fiziksel değil aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlık açısından da oldukça önemli bir konumda. Bu bağlamda Areda Survey’in araştırmasında ele aldığı bu konu ile insanların sağlıklı yaşam sırları ortaya çıktı.

KAÇ KİŞİ HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR

Araştırma bulgularına göre, katılımcıların yüzde 34,2’sinin sağlıklı yaşam için en fazla sağlıklı beslenmeye dikkat ettiği tespit edildi. Sağlıklı beslenmeyi, yüzde 31,7’lik bir oranla, sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptığını belirtenler takip etti. Yüzde 4,8’i düzenli olarak fitnes, yüzme, boks, güreş, futbol veya voleybol gibi sportif etkinlikleri yaptığını ifade ederken, sağlıklı yaşam için bir şey yapmadığını belirtenler ise yüzde 29,3’lük oranla sağlıklı yaşam için herhangi bir çaba sarf etmediğini aktardı.

KİMLER DAHA FAZLA SPOR YAPIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, 18 -34 yaş genç nüfusun yaşlılara oranla düzenli olarak spor yaptıkları tespit edildi. Gençlerin yüzde 29,7’sinin düzenli olarak yürüyüş yaptığı, yüzde 8,5’inin ise düzenli olarak fitness, yüzme, boks, güreş gibi sportif etkinliklere zaman ayırdıkları gözlemlendi. Araştırmada aynı zamanda eğitim düzeyinin yükselmesine paralel olarak sağlıklı yaşam için spora daha fazla önem verildiği sonucuna varıldı.

KADINLAR AZ SPOR YAPIYOR AMA...

Yapılan sporun kadın erkek oranlarına bakıldığında ise, kadınların yüzde 3’ünün, erkeklerin ise yüzde 6,6’sının düzenli spor yaptığı gözlemlendi. Yüzde 44,4 ile kadınların sağlıklı yaşam konusunda erkeklerden daha dikkatli ve titiz olduğunu ortaya koyan araştırmada, dikkatli olan kadınların oranı erkeklerin iki katına ulaştı. Orta veya ileri yaştakiler gençlere göre sağlıklı beslenmeye daha fazla dikkat ederken, aynı eğilim eğitim düzeyinin yükselmesine paralel olarak da görüldü. 34-55 yaş arası kitlenin hemen hemen aynı seviyede hem sağlıklı beslendiği hem de düzenli olarak spor yaptığı sonucuna varıldı.

AA

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