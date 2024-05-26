Türk hava sahasında korku dolu anlar. 12 yaralı var

Katar Havayolları'na ait bir yolcu uçağının türbülansa girmesi nedeniyle 12 kişi yaralandı. İngiliz Sky televizyonunun yaptığı habere göre uçak, Doha-Dublin seferini gerçekleştiriyordu. Uçak, Türkiye’den geçerken türbülansa girdi. Türbülans esnasında 6 yolcu ve mürettebattan 6 kişi yaralandı.

Uçak, Dublin havalimanına iniş yaptı. İnişten sonra acil durum ekiplerinin uçağa gittiği öğrenildi. Dublin Havalimanı'dan yapılan açıklamada, QR017 sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın güvenli bir şekilde ve zamanında yerel saatle 13:00'da iniş yaptığı duyuruldu.

6 YOLCU VE 6 MÜRETTEBAT YARALANDI

Açıklamanın devamında ise, Altı yolcu ve altı mürettebatın Türkiye üzerinde uçarken yaşadığı türbülans sebebiyle yaralandığını, uçak, iniş sonrasında havaalanı polisi, itfaiye ve kurtarma birimi de dahil olmak üzere, acil servisler tarafından karşılandığı duyuruldu.

Bir hafta önce Londra-Singapur seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı türbülansa girmiş, bir yolcu hayatını kaybetmişti.