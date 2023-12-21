Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 11 seferin yapılamayacağını bildirdi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Bugün, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." denildi.
Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/index.html" linkinden ulaşılıyor.
GÜN İÇİNDE DEĞİŞİKLİK UYARISI
Öte yandan meteorolojik koşullar doğrultusunda gün içerisinde sefer iptallerinde değişiklikler olabileceği öğrenildi.