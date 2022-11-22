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Türk Hava Yolları "Hediye Kart" uygulaması başlattı

Türk Hava Yolları (THY), başlattığı "Hediye Kart" uygulamasıyla yolcularına çevrim içi kanallar üzerinden yeni seçenekler sundu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:30
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Türk Hava Yolları başlattığı Hediye Kart uygulaması başlattı. Yolculara çevrim içi kanallar üzerinden yeni seçenekler sunuyor

Türk Hava Yolları ''Hediye Kart'' uygulaması başlattı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında THY misafirleri, sevdiklerine yeni yıl, doğum günü ve Anneler Günü gibi 10 farklı konseptte hazırlanmış uçuş dolu kartlar hediye edebilecek.

Uygulamayla seyahat deneyimini zenginleştirmek, yenilikçi ve dijital hava yolu algısına katkı sağlamak ve marka imajına değer katmak amaçlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, misafirlerine seyahatlerinin her aşamasında ayrıcalıklı bir deneyim sunmak için çalıştıklarını ve yeni uygulama modellerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Olmuştur, "Yeni uygulamamız sayesinde misafirlerimiz Türk Hava Yolları Hediye Kart'ı alarak bir anlamda sevdiklerine dünyanın anahtarını hediye edebilecek. Bu projenin 129 ülkeden taşıdığımız milyonlarca yolcumuz tarafından memnuniyetle karşılanacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

"Kurumsal Hediye Kart" yolcularla buluşacak

Projenin ikinci fazında, kurumsal firmaların müşterilerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına teşvik veya ödül olarak verebilecekleri, THY uçuşlarında kullanabilecek ön ödemeli "Kurumsal Hediye Kart" ile misafirlerin seyahatlerinde yaşayabilecekleri aksaklıkların telafi edilebilmesi için kullanılacak "Tazminat" ve "Telafi Hediye Kart" seçenekleri hayata geçirilecek.

THY Hediye Kart'a "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/gift-card/gift-card-price-theme/" linkinden erişilebiliyor.

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