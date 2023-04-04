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THY'den depremzedelere yönelik iş ilanı

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yönelik başlattığı istihdam ilanını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:45
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Türk Hava Yolları depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu

THY'den depremzedelere yönelik iş ilanı
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THY'nin "kariyer.thy.com" uzantılı internet portalında yayınlanan ilanda, şirketin Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketin ardından her bir vatandaşın acısını derinden hissettiği belirtildi.

Depremlerden etkilenen vatandaşlara tam zamanlı çalışma fırsatı sunan "afetzede ilanına" başvurulduğu takdirde THY ailesinin bir parçası olunabileceği aktarılarak, ilanın şartları şu şekilde sıralandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan, 1 Ocak 1985 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenecek), lisans eğitimlerine devam eden adayların Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgeleyebilecek olanlar. İyi derecede İngilizce bilenler, daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olanlar, daha önce THY AO veya THY AO'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olanlar."

İlana, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurular, 24 Nisan Pazartesi günü saat 23.55'e kadar alınacak.

İlan ve başvurulabilecek pozisyonlarla ilgili detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/" adresinden ulaşılabilir.

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