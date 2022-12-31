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Türk Hava Yolları filosuna 393'üncü uçağı kattı

Türk Hava Yolları 393'ncü uçağı Boeing 787-900 Dreamliner'ı Amerika'dan teslim aldı. tipi yolcu Uçak TC-LLU kanat kodu ile tescil edildi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:48
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Türk Hava Yolları filosuna 393'üncü uçağı kattı

Türk Hava Yolları filosuna 393'üncü uçağı kattı
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ABD'nin Güney Karolina eyaletinde THY ekibi tarafından teslim alınan Boeing 787-900 Dreamliner tipi yolcu uçağı, TC-LLU kanat kodu ile tescil edildi. Charleston Havalimanı'ndan yola çıkan yeni THY uçağının akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

HY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 393'üncü uçağın filoya katıldığını duyurdu. Ekşi, paylaşımında, "2023 yılına 1 gün kala filomuza yeni bir uçak ekliyoruz. 2003'de 65 uçağımız var iken 2023'e 393 uçak ile giriyoruz. Şükürler olsun." ifadelerine yer verdi.

 

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