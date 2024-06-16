Türk Hava Yolları'ndan sefer gecikmeleriyle ilgili açıklama

Türk Hava Yolları'ndaki sefer gecikmeleriyle ilgili açıklama. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sefer gecikmelerinin nedenlerini anlattı. Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı hava yolu olduklarını belirten Üstün, bayram tatili boyunca ilave talebi karşılamak adına ek seferler düzenlediğini belirtti.

Uçuşlarda zamanında kalkışa yönelik sergilenen tüm gayrete rağmen mevcut meteorolojik etkiler ve Avrupa'da yaşanan hava saha yoğunlukları olduğunu belirten Yahya Üstün, slot uygulandığını ifade etti. Bunun da zaman zaman gecikmelere neden olduğunu kaydeden THY Basın Müşaviri Üstün, sürüce en alt seviyeye çekmeye gayret ettiklerini söyledi.