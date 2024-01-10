Türk holding dünyaca devini satın aldı. Rakipleri bile bu hamleyi beklemiyordu

Patronlardünyası sitesinin verdiği bilgiye göre, Hamburg merkezli girişim Purefood, iflas sürecine girdikten sonra yılın başlarında İş Holding’in yatırım kolu ISH Management Services GmbH’ye devredildi. Purefood, lycka, Stark ve TEATOX markalarıyla organik, sürdürülebilir ve vegan gıda ürünleri satıyor.

Özellikle “lycka” markalı çikolatalar, Almanya’da en çok rağbet gören çikolatalar arasında yer alıyor. Purefood, ayrıca satış gelirlerinin bir kısmını sosyal projelere bağışlıyor. Markanın satış noktaları arasında Almanya’nın büyük süpermarket zincirleri Rewe, Edeka, Müller, Kaufland ve AldiSüd bulunuyor.

2014 yılında kurulan şirket, ana ortağı CORVIS Green’in yeniden yapılandırma girişimlerinin başarısız olmasının ardından Ekim ayında Hamburg Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusu yaptı. Bir yıl önce ortaklar, yedi kişilik şirkette yeniden yapılanma süreci başlatmış ve eski AldiSüd yöneticisi Carlo Kohns’u genel müdür olarak görevlendirmişti.

"ÇOK GENÇ EKİBE SAHİP"

Ancak alınan önlemler yeterli olmayınca Corvis yatırımı durdurdu. Buna rağmen ticari faaliyetler sürdü. Yeni yatırımcısı İş Holding, lojistikten enerjiye, tarımdan medyaya, gıdadan fastfood zincirlerine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren bir kuruluş.

Kentucky Fried Chicken ve Pizza Hut da ISH Grubu’nun bünyesinde yer alıyor. İş Holding İş Geliştirme ve Satış Yönetimi Sorumlusu Murat Hergüner, yaptığı açıklamada “Purefood markalarının ISH Grubu’na katılması bizim için çok önemliydi. Çok yetenekli genç bir ekibi bünyemize dahil edebildiğimiz için çok memnunuz. Lycka ürünlerindeki yeniliklerin pazarda daha iyi bir konuma gelmemizi sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

İflas yöneticisi Dr. Jens-Sören Schröder ise “Yeni yatırımcısıyla birlikte Purefood artık yeniden büyüme fırsatına sahip.” dedi.