Türk Holdingin satın aldığı dev fabrika iflasını istedi. İşçiler maaş alamıyordu 190 kişi işsiz kalacak

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Türk Holdingin satın aldığı dev fabrika iflasını istedi. İşçiler maaş alamıyordu 190 kişi işsiz kalacak

Türk Holding'in Almanya'da 2 yıl önce satın aldığı 200 yıllık kağıt fabrikası iflas başvurusu yaptı. Son aylarda maaş alamayan 190 işçinin işine son verildiği belirtildi.

Türkiye ve yurt dışında yaptığı yatırımlarla adından bahsettiren İş Holding, Almanya'da satın aldığı kağıt fabrikasının iflasını istedi.

İş Holding, geçen yıl ABD’nin en eski 50 şirketi arasında gösterilen Glatfelder’a ait Almanya’daki kağıt tesisi Ober-Schmitten’i satın almıştı.

Ober-Schmitten’in CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahnemann, “Satın almanın ardından Ober-Schmitten'i kapatma karar ve planlarımızdan vazgeçtik. Bundan sonra daha da büyüyerek kağıt üretmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" demişti.

Bu konuşmanın üzerinden 1 yıl geçmeden Alman kağıt üreticisi Ober-Schmitten'da işler tersine döndü ve mahkemeye giderek iflas başvurusu yaptı.

Birkaç aydır maaş alamayan 190 çalışanın kovulacağı belirtiliyor.

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