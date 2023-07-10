Türk inşaat devi iflasın eşiğinde. TOKİ'nin yaptırdığı kamu binalarında imzası vardı

Ağırlıklı olarak TOKİ'nin ihalelerini üstlenen Karahanlı Group İnşaat AŞ konkordato talebinde bulundu. TOKİ’nin yaptırdığı onlarca büyük kamu binasında imzası olan şirket, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü binasını da inşa etmişti.

Türk inşaat devi iflasın eşiğinde. TOKİ'nin yaptırdığı kamu binalarında imzası vardı

Halk Tv’nin haberine göre, ağırlıklı olarak TOKİ'nin ihalelerini üstlenen Karahanlı Group İnşaat AŞ konkordato talebinde bulundu.

TOKİ’nin yaptırdığı onlarca büyük kamu binasında imzası olan şirket, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü binasını da inşa etmişti. Merkezi Ankara’da bulunan Karahanlı Group İnşaat AŞ, konkordato talebinde bulunan şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi.

Alacaklılar toplantısı yapılan şirket için kritik tarih ise önümüzdeki 6 Ekim. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek davada, konkordato talebine ilişkin karar çıkması bekleniyor.

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