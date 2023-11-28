TÜRK-İŞ açıkladı. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki uçurum tavan yaptı

TÜRK-İŞ kasım ayı açlık yoksulluk araştırmasını yayımlandı. Araştırmaya göre açlık sınırı 14.025 TL'ye yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL'ye çıktı. Araştırmaya göre açlık sınırı asgari ücretin tam 2.623 lira üstünde.

KAYNAK: Haber Merkezi
TÜRK-İŞ açıkladı. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki uçurum tavan yaptı

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark her geçen gün artıyor. Türk-İş'in yaptığı açıklamaya göre açlık sınırı asgari ücreti tam 2 Bin 623 lira solladı. Kısacası açlık sınırı 14.025 liraya yükselirken, bilindiği gibi asgari ücret 11 Bin 402 lira.

Türk-İş'in kasım ayına ilişkin araştırması açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makasın arttığına işaret ederken, gıda enflasyonunda sınırlı düşüş gerçekleşti.

Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının Kasım ayı sonuçlarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14.025 TL’ye yükseldi.

Aynı araştırmaya göre, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 45.686,81 TL'ye çıktı.

Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18.239,8 TL’ye yükseldi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU TÜRK-İŞ'E YÜZDE 80,12

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında gerçekleşti. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 80,12 oldu.

Süt fiyatları geçen aya göre yüzde 8,5 artarak marketlerde ortalama litresi 34,5 TL’den satılmakta. Peynir ve yoğurt fiyatları ise geçen ayki seviyesini korudu.

Et fiyatlarında geçen aya göre ciddi bir değişiklik görünmemekte olup, marketlerin pek çoğunda dana kıyma ortalama 331 TL’den, dana kuşbaşı ise ortalama 356 TL’den reyonlardaki yerini aldı.

Tavuk fiyatları kasım ayında kg fiyatı ortalama 69 TL ile marketlerde yer alırken, yumurtanın tanesi ortalama 3,77 TL’den satılarak geçen aya göre bir miktar düştü.

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