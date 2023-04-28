Türk-İş Başkanı Atalay'dan toplu sözleşme açıklaması: Masada iki rakam var

Türk-İş Başkanı Atalay, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme hakkında konuştu. Atalay masada iki rakamın olduğunu anımsatan, "Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay'dan toplu sözleşme açıklaması: Masada iki rakam var

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

“ARZU ETMEDİĞİMİZ BİR RAKAM OLURSA BU İŞİN İÇİNDE OLMAYIZ”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Sendikanın 15 bin liralık teklifine karşı hükümetin 12 bin TL teklif ettiğini anımsatan Atalay, sözleşmenin seçimden önce imzalanmasını istediklerini aktardı. Atalay, "Şu anda yüzde 40 noktasındayız. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik. Bununla ilgili toplumun beklentisi var. Bizim zamanımız da var. İlk defa ocak ayında başladık. Ondan evvel biz temmuz, ağustos aylarında sözleşmeyi bitiriyorduk. Arzumuz seçim arifesinde bitirebilirsek bitiririz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz. İlla seçime kadar bitireceğiz diye bir şey yok. Arzu ettiğimiz rakamı bulursak problem yok. Ama olmazsa biz bu işin içinde olmayız. Onu da ifade etmek istiyorum. Arzu ettiğimiz rakamı görmezsek niye bitirelim. Tablo bu." dedi.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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