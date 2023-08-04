Türk işi mühendislik dehası. Yol genişletildi elektrik direği ortada kaldı

Kaldırım geriye alındı, direk yolda kaldı. İşte tam bir mühendislik dehası Avcılar'da yaşandı. Direk bir çok kazaya neden oluyor.

KAYNAK: DHA
Türk işi mühendislik dehası. Yol genişletildi elektrik direği ortada kaldı

Avcılar'da yapılan yol genişletme çalışması nedeniyle kaldırım geriye alınırken, elektrik direği yolun ortasında kaldı. Yoldan geçen bir sürücü direğe çarparken, "Bunu buraya kim dikti?" diye sordu.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki G-823 Sokak ve çevresinde yol genişletme çalışması yapılırken kaldırım geriye alındı. Böylece yol genişletilmiş olurken, elektrik kurumuna ait direk yerinde ancak, yolun ortasında kaldı. Geçen 1 yıllık süre içerisinde de direği yoldan alma çalışması yapılmadı. Yoldaki direğe çarpan bir sürücünün aracındaki hasara bakarak, "Bu direği buraya kim koydu?" diye söylendiği görüldü. Yol ortasındaki direği görünce şaşıran bir başka sürücü Serkan Alaca, "Yol uçak pisti gibi. Gece biri hızlı geçse, ya adam direğin içinden geçer ya da direk adamın içinden geçer"dedi. Bölgede işyeri bulunan bir esnaf ise yolu hiç bilmeyen bir sürücünün direğe çarpabileceğini, burada oturanların yoldaki direğe alıştığını söyledi.

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